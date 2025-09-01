Бастрыкину доложат об аварийном доме в Йошкар-Оле 1957 года постройки

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жильцов многоквартирного аварийного дома в Йошкар-Оле. Об этом рассказали в Информационном центре СК.

Сообщается, что дом был построен в 1957 году, около 25 лет в нем не проводили капремонт. Жильцы рассказали, что в здании разрушаются конструкции, затапливается подвал, в помещениях появились сырость, плесень и насекомые. В 2018 году дом был признан аварийным, но жильцов так и не расселили.

В СУ СКР по Марий Эл организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Александру Рычкову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Диана Соловьёва