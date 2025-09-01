На границе Узбекистана и Киргизии застрелены двое киргизов

Пограничники Узбекистана застрелили двух граждан Киргизии при попытке их задержания на границе двух стран. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление киргизской погранслужбы.

По данным ведомства, стрельба произошла 15 августа на стыке границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана. Позднее в киргизские правоохранительные органы поступило заявление о пропаже двух граждан республики — жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района. Родственники пропавших выехали в Узбекистан и подтвердили личности жертв стрельбы.

Сегодня тела погибших передали киргизской стороне через контрольно-пропускной пункт «Баймак», после чего их доставили в морг Кербена для проведения экспертиз. Погранслужбы двух стран 2 сентября начнут совместное расследование произошедшего.