В России вырос индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях

В августе индекс деловой активности (PMI) в России увеличился до 48,7 пункта, сообщило агентство S&P Global. В июле этот показатель достигал 47 пунктов.

Индекс PMI (Purchasing Managers Index) — один из старейших инструментов для оценки экономики в различных отраслях. Он публикуется ежемесячно. Значения индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже — о ее снижении. Значение между 40 и 45 пунктами несколько месяцев подряд говорит о рецессии.

Индекс PMI российской обрабатывающей промышленности остается ниже отметки в 50 пунктов третий месяц подряд. В отчете (.pdf) это связывают с сокращением производства и уменьшением количества заказов. Однако, отмечается в документе, темпы сокращения производства за месяц уменьшились.

«Участники дискуссии часто отмечали, что финансовые трудности у клиентов сдерживают новые продажи и негативно сказываются на спросе. Однако темпы снижения были самыми медленными в текущем периоде спада»,— отмечается в документе. Российские компании заявили S&P Global, что смягчить давление издержек производства в августе удалось благодаря благоприятной динамике обменного курса и снижению спроса на ресурсы.

В последний раз PMI обрабатывающей промышленности достигал отметки в 50 пунктов в мае этого года. Тогда он поднялся до 50,2 пунктов. В этом месяце были зафиксированы самые быстрые темпы роста с начала года.