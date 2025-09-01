Больница в Саратове ищет подрядчика на электромонтажные работы за 2,6 млн

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 8» ищет подрядчика для выполнения электромонтажных работ. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю необходимо выполнить электромонтажные работы по ул. Одесская, зд. 46А, стр. 2 в Саратове в течение 10 дней с момента заключения договора. Гарантийный срок на них составляет не менее 12 месяцев. Подрядчику разрешается привлечь к работе субподрядчиков.

Извещение о закупке размещено 1 сентября. Заявки принимаются до 9 сентября. Исполнителя выберут 12 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,67 млн руб.

