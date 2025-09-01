Дождливая погода ожидается на неделе в Удмуртии

В течение рабочей недели в Удмуртии ожидаются осадки различной интенсивности, от небольших дождей до ливней, местами с грозами, сообщает региональный Гидрометцентр. Более обильные дожди прогнозируются 2 и 5 сентября, в остальные дни осадки пройдут лишь местами.

Температура воздуха будет неустойчивой. В предстоящую ночь столбик термометра опустится до 9-14°С, а завтра днем поднимется до 18-23°С, в северных районах не превысит 13-18°С. 2 сентября ожидается ветреная погода с порывами ветра до 9-14 м/с.

Днем 3 сентября температура воздуха повысится до 14-19°С, в южных районах до 17-22°С. 4 и 5 сентября ночью будет находиться в пределах 9-14°С, днем — 13-19°С. По предварительному прогнозу, в выходные дни существенных осадков не предвидится.