Герои бренда Idol — те, кто живет в движении и ценит осознанный подход к стилю. Каждая деталь женской коллекции — фактура, крой или цвет — выражает стремление к совершенству и силу внутреннего характера. Роскошь натуральных тканей подчеркивает энергию современных женщин. Их стиль — отражение активного образа жизни и философии бренда I Do Life. Элегантные комплекты из премиальной шерсти, трикотажа и кожи создают гармоничные образы, сочетающие чувственность и сдержанную роскошь. Мягкие фактуры, спокойные оттенки и точные силуэты подчеркивают актуальность тактильности. Натуральный мех — вневременной элемент стиля, придающий глубину и статус. Рекламная кампания снята на фоне динамичного Шанхая, где стиль и энергия сливаются в единое целое.

Нина Никифорова