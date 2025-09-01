Квартира в пермском ЖК заняла второе место в рейтинге самых больших квартир в ПФО

По данным онлайн-платформы «Циан», пятикомнатная квартира площадью 290,1 кв. м с двумя террасами в пермском ЖК «Москва» по адресу: ул. Пермская, 33, заняла второе место в рейтинге самых больших квартир в Приволжском федеральном округе. Ее цена составляет 85 млн руб., что примерно в 1 тыс. раз превышает среднюю зарплату в Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге занимает квартира в нижегородском жилом комплексе «КМ Ривер Парк». Ее площадь составляет 311,1 кв. м, а стоимость — 39 млн руб. На третьем месте — квартира в пензенском ЖК «Акварель» площадью 241,59 кв. м и стоимостью 20,02 млн руб.

После изучения рынка просторных квартир в новостройках Приволжья аналитики «Циан» пришли к выводу, что к концу августа в регионе осталось всего восемь предложений площадью от 200 кв. м (в конце июля их было 11). В первой десятке находятся по три объекта в Нижнем Новгороде и Казани, а также по одному в Перми, Пензе, Ижевске и Уфе. Самарская область, в которой крупногабаритное жилье составляет 4,5% от общего объема (второй показатель по ПФО), не представлена в списке вовсе.

Квартиры площадью от 100 кв. м доступны во всех регионах Приволжского федерального округа: около 1,7 тыс. объектов (без апартаментов) в 164 новостройках. Однако доля таких квартир значительно варьируется. Лидерами по-прежнему остаются Татарстан (43 адреса, почти 400 квартир) и Нижегородская область (30 адресов, более 300 квартир), а аутсайдерами — Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Ульяновская, Кировская, Оренбургская и Саратовская области.