Суд оставил Партию пенсионеров на выборах в заксобрание Новосибирской области

Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (РО СРЗП) с требованием отменить регистрацию партсписка кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) на выборах в законодательное собрание региона. Информация об этом размещена в аккаунте судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как следует из искового заявления, Партия пенсионеров в своих агитационных материалах использовала шрифты, разработанные в США — «одной из недружественных России стран». «Данные шрифты могут использоваться только на возмездной основе», а учитывая, что в 2022 году компания-правообладатель ушла с российского рынка, «приобретение лицензий на использование данных шрифтов невозможно», посчитали в РО СРЗП.

Также норма права предусматривает, что нарушение кандидатами во время предвыборной кампании интеллектуальных прав является основанием для отказа в регистрации.

Но суд эти доводы не убедили.

Голосование на выборах в заксобрание Новосибирской области пройдет с 12 по 14 сентября. 38 депутатов из 76 избираются по партспискам (избирательный порог составляет 5%), остальные — в одномандатных округах. 29 июля облизбирком зарегистрировал партсписок кандидатов Партии пенсионеров из 69 человек.

Михаил Кичанов