Кластер микроэлектроники и беспилотных технологий запустили в Томске

В Томской области создали промышленный кластер электроники и беспилотных технологий. Соответствующий указ подписал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«В планах компаний инвестировать 1 млрд руб. в импортозамещающие производства и к 2030 году выпустить продукции на общую сумму 6 млрд руб.»,— сообщил в своем Telegram-канале глава Томской области Владимир Мазур.

По словам губернатора, кластер объединил шесть проектов и 13 организаций.

Как писал «Ъ-Сибирь», о планах запуска кластера стало известно в марте 2025 года. Как пояснил тогда господин Алиханов, необходимость запуска этого проекта обусловлена спецификой деятельности крупных предприятий региона.

По данным правительства Томской области, производство электронных изделий в регионе по итогам 2024 года выросло на 20% год к году. Объем отгруженной высокотехнологичной продукции превысил 26 млрд руб., что на 27% больше, чем в 2023-м. В научные исследования и разработки томские компании вложили 4,27 млрд руб., что на 38,5 % больше, чем годом ранее. В производство компьютеров и электронных изделий было инвестировано 1,5 млрд руб.

Александра Стрелкова