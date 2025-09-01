Августовские фестивали в Уфе обошлись Башгосфилармонии в 28 млн рублей

Башкирская государственная филармония потратила около 28,3 млн руб. на подготовку и проведение Дней армейской культуры, конкурса патриотической песни «Время героев» и фестиваля классической музыки «Романтика осени», следует из публикаций о договорах на сайте госзакупок. Поставщики и подрядчики, а также источники финансирования не называются.

В 20,5 млн руб. обошлось техническое оснащение и художественное оформление площадок мероприятий. За организаторские услуги Башгосфилармония заплатила около 7,5 млн руб. Полиграфическая продукция стоила 300 тыс. руб.

Дни армейской культуры проходили в Уфе с 22-го по 27 августа, конкурс «Время героев» — с 21-го по 27 августа. Фестиваль классической музыки состоялся 22-24 августа.

Идэль Гумеров