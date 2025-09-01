Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевое заксобрание новый пакет налоговых льгот. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Так, проектом закона предлагается освободить собственников кoнгpecснo-выcтaвoчныx центров, которые занимаются организацией выставок и ярмарок, от уплаты налога на имущество организаций. Планируется, что такая льгота будет действовать в 2025–2027 годах.

В пояснительной записке указано, что такая мера поддержки позволит собственникам конгpeccнo-выcтaвoчныx центров проводить работы по модернизации площадок. В свою очередь, это обеспечит конкурентные преимущества региона при выборе организаторами мероприятий их места проведения, а также будет стимулировать строительство новых объектов.

Проектом закона также корректируются требования к получению льгот для санаторно-курортных организаций и резидентов особых экономических зон.

Законопроект будет рассмотрен депутатами краевого парламента на сентябрьском пленарном заседании.