В Нижнем Новгороде 1 сентября открыли самую большую муниципальную школу

Самую большую муниципальную школу №189 на 1,6 тыс. учеников открыли в Советском районе Нижнего Новгорода 1 сентября. По словам главы города Юрия Шалабаева, в новом образовательном комплексе предусмотрены профильные классы по математике, биологии, химии, физике и собственные лаборатории. Также в учебном заведении есть три спортивных зала и собственная лыжная база.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (слева) передает ученикам ключ от школы №189

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Школу по концессии построила областная Корпорация по развитию и передала ее муниципалитету.

По данным мэрии, в школе насчитывается 50 классов. Среди них шесть первых классов, и четыре – десятых. На церемонии открытия глава города торжественно вручил ученикам ключ от нового учебного заведения. По его словам, всего в Нижнем Новгороде 1 сентября в школы пошли 150 тыс. учеников, в том числе около 14 тыс. первоклассников. «Это самые серьезные значения за последние 30 лет, и мы с этим справляемся»,— отметил глава города.

Также 1 сентября глава города посетил линейку в Анкудиновской средней школе, у которой в прошлом году открылся новый корпус. Сегодня в ней может обучаться 1,4 тыс. учеников. В этом году в учебное заведение пришли 883 первоклассника.

«Все школы, которые мы открываем, а это больше 12 объектов за пять лет, современные, и в них созданы все условия для раскрытия талантов и для получения знаний учениками»,— подытожил Юрий Шалабаев.

