В Волгоградской области хотят отремонтировать склад за 7,6 млн рублей

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области планируется капремонт здания склада с последующим размещением боксов для хранения пожарной техники и служебных помещений. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступило государственное казенное учреждение Волгоградской области «3 отряд противопожарной службы». Исполнителю предстоит выполнить работы по ул. 9 Мая, д. 95 до 30 ноября этого года.

Извещение о закупке размещено 1 сентября. Заявки принимаются до 9 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 7,65 млн руб.

Павел Фролов