Экс-проректору томского вуза и его сыну вменили в вину растрату 8,8 млн рублей

Завершено расследование дела бывшего первого проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета, его сына и руководителя структурного подразделения вуза, которым вменятся в вину растрата 8,8 млн руб. Фигуранты частично признали вину и частично возместили ущерб, рассказали в прокуратуре области, которая утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд.

По информации томского управления СКР, проректор по договоренности со своим сыном и руководителем строительно-монтажного управления вуза фиктивно трудоустроил в университет местного жителя. Более 8,8 млн руб., которые были ему начислены с декабря 2018-го по сентябрь 2022 года в качестве зарплаты, обвиняемые, по версии следствия, похитили.

Из трех фигурантов дела один содержится в СИЗО, второй — под домашним арестом. Третьего обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

Илья Николаев