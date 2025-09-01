Суд отклонил штраф в 134 млн рублей для подрядчика по ремонту Борского моста

Арбитражный суд не поддержал Главное управление автодорог Нижегородской области (ГУАД), которое насчитало 134,2 млн руб. штрафных санкций компании «ДСК», ремонтирующей автодорожную часть Борского моста.

На госконтракт ценой 2,4 млрд руб. компания должна была привлечь субподрядчиков из малого бизнеса в объеме 37% от общего финансирования. Однако ООО «ДСК» это сделало частично и с опозданием.

Суд решил, что многомиллионный штраф в данном случае явно не соразмерен характеру нарушения и отсутствию негативных последствий. Размер неустойки блы снижен до 100 тыс руб., эта сумму взыскали в пользу госзаказчика.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», из-за малого исполнения работ по ремонту покрытия Борского моста в ГУАД весной намеревались отказаться от услуг ООО «ДСК». Однако в итоге госконтракт дорожно-строительная компания сохранила. Для помощи она привлекла субгенподрядчика, обещая завершить основную часть работ и открыть ремонтируемую полосу к концу 2025 года.

Иван Сергеев