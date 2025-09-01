Глава СКР запросил доклад по делу о смерти жителя Сызрани в медучреждении

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах смерти жителя Самарской области в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцсети обсуждается расследование обстоятельств смерти жителя Сызрани, который скончался два года назад в медицинском учреждении. Родственники считают, что причиной смерти могло стать «ненадлежащее оказание медицинской помощи, однако факты тщательным образом скрываются».

Следственными органами СК России по Самарской области по факту смерти жителя расследуется уголовное дело.

Руфия Кутляева