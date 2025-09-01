На Wildberries теперь доступны к продаже автомобили от «ВТБ Авто». Это новые машины зарубежных брендов, например, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen по ценам от 4 млн руб. Все машины в наличии и доступны для клиентов из Москвы и Московской области. В дальнейшем сервис планирует расширить географию покрытия до всей России. Для покупки клиенту нужно внести предоплату с карты, привязанной к профилю. Далее с покупателем связывается менеджер «ВТБ Авто», согласовывает дату показа и выдачи автомобиля. После осмотра транспортного средства клиент может отказаться от покупки.

Попавший под европейские санкции банк Китая остановил расчеты с Россией. Речь о Heihe Rural. «Ведомости» пишут, что организация была одной из немногих, которая открывала корреспондентские счета неподсанкционным банкам. Теперь китайская компания прекратила принимать платежи из России.

Продажи смартфонов и планшетов накануне Дня знаний оказались скромнее, чем год назад. В штуках и деньгах продажи сократились больше чем на четверть вопреки сезонности периода, пишут «Ведомости». Эксперты предположили, что нужной техникой россияне уже обзавелись, а цикл обмена гаджетов еще не прошел.