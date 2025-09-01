Власти Тольятти прокомментировали увольнение сотрудников центра творчества «Голосова, 20»
В Тольятти в середине августа центр творчества «Голосова, 20» остался практически без сотрудников. Оттуда уволились сразу три человека, были отменены намеченные на вторую половину августа мероприятия.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В администрации Тольятти в ответ на запрос «Ъ-Волга», что же произошло, информацию об увольнении подтвердили, подчеркнув при этом, что «Голосова, 20» является структурным подразделением МБУК «Библиотеки Тольятти», а именно — отделом модельной центральной библиотеки «Для друзей» им. В. Н. Татищева.
«В июле-августе 2025 года трое сотрудников отдела написали заявления об увольнении по собственному желанию, в связи с чем, до восполнения освободившихся штатных единиц, работа центра творчества будет организована силами других сотрудников муниципального учреждения на базе, в том числе и самой модельной библиотеки»,— заявили в горадминистрации.
Власти так же заверили, что уже в сентябре на базе центра творчества и модельной библиотеки им. В. Н. Татищева запланированы такие мероприятия, как молодежные посиделки в славянском стиле, мастер-класс по писательскому мастерству, лекции психологов о ментальном здоровье и прочее.
По информации источника, сотрудники написали заявления об увольнении после того, как директор МБУК «Библиотеки Тольятти» Валентина Юсупова перевела их приказом на работу в модельную библиотеку «Для друзей».
«У нее уже все там поувольнялись, некем дыры затыкать»,— заявил источник. Также, по информации источника, госпожа Юсупова якобы была недовольна малым числом мероприятий патриотической направленности в центре, что совпало с приходом на пост заместителя главы городского округа по социальным вопросам Дмитрия Лоскутова.
«Информация о якобы имевшем место давлении на уволившихся сотрудников со стороны департамента культуры не соответствует действительности»,— также заявили тольяттинские власти.
Telegram-канал «Голосова, 20» не обновлялся с 13 августа.