В Париже воры прятали в трусах драгоценности на €10 млн

Французская полиция задержала в Париже двух грабителей, которые прятали добытое незаконным путем в трусах. Об этом со ссылкой на источники в столичной прокуратуре сообщает Le Parisien.

Задержанные — двое тунисцев, прибывших в Париж на поезде из Лиона. В ходе обычной проверки на вокзале в трусах одного из гостей столицы был обнаружен носок, набитый драгоценностями. Среди них — часы Rolex, колье стоимостью около €5 млн, серьги ценой в €2 млн и кольцо, которое стоит около €1 млн. Общая стоимость обнаруженных полицией драгоценностей — около €10 млн. Все это оказалось краденым. С собой у одного из задержанных также оказался нож, а в чемодане — болгарка.

Обоих граждан Туниса тут же арестовали. Один из них несовершеннолетний, отмечает газета. Прокуратура Парижа начала «расследование по факту сокрытия кражи организованной группой».

Кирилл Сарханянц