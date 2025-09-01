Путин: все больше стран хотят сотрудничать с ШОС

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине отметил заметный рост интереса со стороны мирового сообщества к деятельности объединения. По его словам, все больше государств стремятся к сотрудничеству с ШОС.

«Искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти, и все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией.»,— сказал господин Путин на заседании в формате «ШОС плюс».

Российский лидер подчеркнул, что на данный момент на рассмотрении находятся заявки более десятка государств. Последние смогут сотрудничать с организацией в качестве наблюдателя или диалогового партнера.

ШОС включает 10 государств. Это Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В работе нынешнего двухдневного саммита также принимают участие лидеры Афганистана и Монголии, имеющих статус государств-наблюдателей. В качестве партнеров по диалогу на саммите присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Бахрейна, Египта, Камбоджи, Катара, Кувейта, Мальдив, Мьянмы, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки. Кроме того, на саммит приглашены лидеры Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Туркменистана, руководители и представители ряда международных организаций, в том числе ООН.