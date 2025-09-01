«Калашников» изготовил первую опытную партию автомата АМ-17

Оружейный концерн «Калашников» сообщил о готовности первой опытной партии малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 мм. Автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания.

Разработка АМ-17 выполнена в конструкторско-технологическом центре концерна по запросу вооруженных сил. Автомат предназначен для самообороны расчетов боевой техники, спецподразделений армии и сил охраны правопорядка. В концерне подчеркнули, что при создании автомата учтены все современные требования к стрелковому вооружению.

АМ-17 подходит для использования всех типов боевых патронов 5,45 мм, которые находятся на вооружении российской армии. Автомат имеет магазин на 30 патронов, темп стрельбы достигает 850 выстрелов в минуту. При весе около 2,5 кг длина автомата в походном положении составляет менее 490 мм, в боевом — 750 мм.