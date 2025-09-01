Россия предложила Турции провести техобслуживание поставленных комплексов С-400

Россия предложила Турции помощь в обслуживании поставленных ранее зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал журналистам, что это поможет содержать системы в боевом состоянии.

«Мы предлагаем комплексное обслуживание систем, которые имеются в наличии с учетом того, что время определенное прошло, их нужно поддерживать в соответствующем боевом состоянии, это требует элементарного техобслуживания»,— сказал господин Шугаев (цитата по «Интерфаксу»).

С-400 «Триумф» — зенитно-ракетный комплекс средней и большой дальности, предназначен для поражения воздушных целей. В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который турецкая сторона получила через два года. США требовали от Турции отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но Анкара не согласилась. В ответ на это американская сторона исключила Турцию из программы поставок истребителей F-35.