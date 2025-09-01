«Росатом» предложил Индии вместе строить плавучие АЭС

«Росатом» приглашает индийских инвесторов принять участие в проектах на Севморпути (СМП), рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» предложил Индии сотрудничество в строительстве малых плавучих АЭС. Также российская корпорация рассматривает сотрудничество с Турцией.

Как уточнил господин Лихачев, индийским партнерам предложили работу по локализации малых плавучих атомных электростанций с учетом их компетенций в судостроении. «Мы зовем их и инвесторами в ряд наших северных проектов, и не только энергетических. Любая большая экосистема, а СМП является, без сомнений, большой экосистемой, подразумевает многие компетенции сотрудничества»,— сообщил глава «Росатома» на полях саммита ШОС (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сейчас ведется работа над подписанием соглашений с Индией и Турцией по новым АЭС. Какие-либо подробности об этих проектах Алексей Лихачев не привел.

«Росатом» — инфраструктурный оператор Севморпути. По итогам 2024 года объем грузоперевозок по СМП достиг около 38 млн т, что стало рекордом, рассказывал господин Лихачев. Особенно быстрыми темпами растет транзит, который увеличился более чем на 40%. По данным “Ъ”, стратегия развития СМП предполагает развитие судостроения в партнерстве с дружественными странами для ускоренного наращивания флота.

