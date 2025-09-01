Нобелевский лауреат-экономист предупредил об опасности стейблкойнов

Нобелевский лауреат по экономике Жан Тироль в интервью Financial Times предупредил, что недостаточный уровень регулирования стейблкойнов несет для инвесторов повышенные риски, а в случае финансового кризиса этот актив может спровоцировать необходимость масштабной помощи со стороны государства.

Французский экономист, получивший Нобелевскую премию в 2014 году, полагает, что властям необходимо осуществлять более внимательный контроль за стейблкойнами, которые привязаны к реальным активам. В июле в США при активной поддержке Дональда Трампа был принят закон, который позволяет банкам запускать собственные цифровые токены, привязанные к доллару США и обеспеченные ценными бумагами, такие как государственные облигации США.

Глобальный оборот таких активов уже вырос до $280 млрд на фоне активной поддержки криптовалютного рынка нынешней администрацией США. В этой связи 72-летний французский экономист предупреждает, что при ухудшении конъюнктуры на финансовом рынке инвесторы, вложившиеся в стейблкойны, могут понести крупные потери, что, в свою очередь, скажется на реальных активах, таких как доллар или гособлигации США. «Если стейблкойны будут находиться у розничных или институциональных держателей, которые будут считать их безопасным вложением, то правительству придется спасать таких вкладчиков, чтобы те не потеряли все свои деньги,— полагает господин Тироль.— Подобные риски могут быть управляемыми, если у международных регуляторов будет достаточный уровень полномочий. Однако Трамп уже дал понять, что "это еще под вопросом", потому что у некоторых ключевых членов американской администрации есть личные финансовые интересы в развитии криптовалют. Кроме того, помимо личных интересов существует еще и определенная идеология».

Евгений Хвостик