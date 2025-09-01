Кризис перекочевал из среднего возраста

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как меняется представление о кризисе среднего возраста и почему молодые люди сильнее подвержены стрессу.

На протяжении десятилетий было принято считать, что нет более очевидного кризиса, чем период осознания конечности жизни и приближения старости. Так называемый кризис среднего возраста, как правило, поднимает экзистенциальные вопросы: а в чем смысл прожитой жизни, что удалось сделать, а что нет, а что если на этом все, есть ли силы и желание на новое? Вдруг обнаружилось, что все изменилось. Исследователи из университетов Великобритании и США провели масштабный опрос, который затронул 10 млн американцев и более 40 тыс. британских семей. Результаты опубликовал научный журнал PLOS One.

На сегодня пик стресса в среднем возрасте прослеживается не так явно. Зато условный 22-летний мужчина, вероятно, куда несчастнее своих родителей. Это не значит, что люди в среднем возрасте меньше переживают. Скорее, поколение Z гораздо более склонно к тревоге и отчаянию, чем предыдущие поколения. По словам исследователей из Дартмутского колледжа в США, молодые ребята все чаще говорят, что каждый их день — новое испытание для психического здоровья. С 2008 года научное сообщество прослеживало U-образную тенденцию, при которой самочувствие и самоощущение с детства ухудшаются примерно до 50 лет, а потом восстанавливаются в пожилом возрасте. Так происходит в развитых и развивающихся странах по всему миру. А так называемый горб несчастья как раз приходится на средний возраст. И вот этот горб исчез, осталась просто нисходящая линия.

Сказались долгосрочные последствия Великой рецессии, потрясения на рынке труда, проблемы с психическим здоровьем, вызванные пандемией, чрезмерное потребление контента в соцсетях. Психическое расстройство теперь наиболее распространено среди молодежи, а с возрастом ситуация пока выправляется. Потребуются новые исследования, но уже ясно, что изменение тенденции отразится на потребительском поведении. Помните все эти глянцевые мотоциклы, купленные мужчинами после 50? Теперь давайте подумаем, что в состоянии стресса и тревоги будут покупать 22-летние.

Яна Лубнина