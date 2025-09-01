«Для квартала традиционно характерен высокий спрос»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на сколько вырастет объем коммерческих площадей к 2030 году.

Совокупный объем офисов в небоскребах делового квартала «Москва-Сити» уже через пять лет может вырасти почти на 50% и составить 2,3 млн кв. м. При этом в еще строящихся зданиях уже сейчас почти на треть пространств есть резиденты, посчитали в рамках исследования локального рынка специалисты MR Office и CORE.XP. До 2030-го, начиная с третьего квартала текущего года, в деловом кластере запланирован ввод в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м новых деловых пространств. И почти 40% заявленных к вводу офисов строит один девелопер.

Для квартала небоскребов «Москва-Сити» традиционно характерен высокий спрос на фоне дефицита качественного предложения, отмечают эксперты. По их оценкам, потребность в офисах здесь достигает от 60 тыс. до 80 тыс. кв. м в год. Такие объемы будут поглощаться рынком без снижения стоимости ввиду уникальности локации и практически полного отсутствия свободных участков под девелопмент. Брокеры в свою очередь отмечают, что средневзвешенная стоимость квадратного метра в офисах в квартале «Москва-Сити» варьируется в диапазоне от 600 тыс. до 800 тыс. руб. в год.

И в ближайшие годы в этой локации, вероятно, будут преобладать продажи офисов, а не аренда, что обусловлено структурой текущей экспозиции. В высотках ранее была более востребована аренда офисов, но теперь бизнес все чаще заинтересован в их приобретении. Доля сделок купли-продажи в общем объеме подросла за семь месяцев текущего года в пять раз — с 9% до 45%.

Светлана Бардина