Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассуждает о разных версиях возникновения и символики цветных сплетенных колец.

Не секрет, что олимпийская эмблема — пять сплетенных колец — это символ единства народов пяти континентов. Те, кто постарше, наверняка вспомнят песню про пять колец пяти цветов. Африка черная, Америка красная, Азия желтая, Австралия зеленая, а Европа синяя. Пытливые умы сразу увидят нестыковки. Почему Южная и Северная Америки слились, а Европу и Азию разделили? Создается впечатление, что задачу подгоняли под ответ. Хотя географическую версию происхождения символа полностью подтверждает Олимпийская хартия.

Но есть легенда, что изначально идея барона Пьера де Кубертена, который дал Олимпийским играм новую жизнь, была совершенно иной. По альтернативной версии, кольца должны были представлять пять олимпийских идеалов: страсть, веру, победу, работоспособность и спортивный дух. Есть еще одна версия. Дело в том, что кольца барон придумал после того, как прошло пять Олимпиад. И вроде как он хотел после каждых последующих игр добавлять к символу новую окружность. То есть сейчас все это напоминало бы абстрактную картину. Но и это не все варианты.

Некоторые историки уверены, что кольца охватывают все национальные цвета мира. Белый там тоже есть — это фон флага. Последняя расшифровка от Карла Юнга. Кстати, кое-кто думает, что именно ему принадлежит идея. Вроде как швейцарский психолог соединил китайское понимание круга как символа величия с пятью цветами, отражающими виды энергии: голубой — вода, черный — металл, желтый — дерево, красный — огонь и зеленый — земля. Но все эти удивительные трактовки олимпийского символа так и остались легендами.

