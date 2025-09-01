Первые по батареям

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об аккумуляторе для смартфона емкостью 15000 мАч.

В эту пятницу в Берлине начнется выставка потребительской электроники IFA. Некоторые мобильные вендоры проводят презентацию своих новинок прямо там. Часть старается успеть с анонсами вне ежегодного салона, чтобы не затеряться в бурном информационном потоке. В когорте последних и китайский бренд Realme. Недавно вендор рассказал о первом в мире устройстве с системой активного охлаждения на базе технологии TEC и об аккумуляторе для смартфона с рекордной емкостью 15000 мАч. Последний заметно повышает автономность телефона. Другое решение нацелено на борьбу с перегревами при интенсивной работе устройства.

В самой емкости 15000 мАч ничего удивительного нет. Вы наверняка встречали пауэрбанки и с большими запасами. Но добиться показателя в привычных габаритах смартфона — это уже инженерный гений. Как же это удалось разработчикам Realme? Они построили аккумулятор на 100-процентном кремниевом аноде. Это повысило плотность энергии до 1200 Вт · ч/л, что, кстати, пока является самым высоким показателем в индустрии, похвастались изобретатели. И добавили, что такая батарейка обеспечит до четырех суток работы смартфона без подзарядки, или 18 часов непрерывной видеосъемки, или 53 часа потокового воспроизведения видео. Звучит действительно впечатляюще. Соответствует ли реальности, узнаю в ходе будущего тестирования.

Пока это прототип, который, кроме мощной, но привычной по своим габаритам батареи, получил OLED-экран с диагональю 6,7-дюйма, двойную основную камеру, чипсет MediaTek Dimensity 7300, а также 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища. Вместе с рекордным аккумулятором Realme представила концепт Chill Fan Phone — это первый смартфон с интегрированной активной системой охлаждения на термоэлектрическом элементе (TEC) с мини-вентилятором, испарительной камерой площадью 7700 кв. мм и эффектом «ледяной панели» (IceSense Ultra), которая даже меняет цвет корпуса при охлаждении. Вся эта система снижает температуру процессора на 6°C при высоких нагрузках, сообщили в Realme. Для тяжелых ресурсоемких задач, таких как игры, допустим, такая разница может оказаться фундаментальной. Например, в киберспортивных соревнованиях с призовыми фондами в несколько десятков миллионов долларов.

Александр Леви