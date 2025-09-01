Удмуртия заняла 23-е место по доле высокопроизводительных рабочих мест в РФ

Удмуртия заняла 23-е место в рейтинге регионов России по доле высокопроизводительных рабочих мест (ВРМ) по итогам 2024 года, пишет РИА «Новости». В республике насчитали 379 таких мест на 1 тыс. занятых, что на 7,7% больше при сравнении год к году. Больше всего ВРМ в регионе находится на обрабатывающих производствах (43% в общем объеме).

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа, где насчитывается свыше 800 ВРМ на 1 тыс. занятых. Замыкают список республики Северного Кавказа — Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария (менее 120 ВРМ).

К ВРМ относятся рабочие места предприятий, на которых месячная зарплата работников (для ИП — средняя выручка) превышает пороговое значение (в исследовании не приводится).