NYP: два пассажирских самолета столкнулись при посадке в аэропорту Колорадо

Два легкомоторных пассажирских самолета столкнулись в воздухе при заходе на посадку в аэропорту Форт-Морган штата Колорадо, пишет New York Post. Как минимум один человек погиб, еще трое пострадали, из них двоим госпитализация не потребовалась.

По данным заместителя окружного шерифа Джона Хортона, в столкновении участвовали спортивный самолет Extra Flugzeugbau EA-300 и легкий Cessna 172. Авария произошла утром 31 августа около 10:40 по местному времени (19:00 мск).

При попытке одновременной посадки Extra EA-300 врезался в Cessna 172. При ударе оба самолета загорелись — один полностью сгорел, второй получил серьезные повреждения.

Аэропорт Форт-Морган временно закрыт. Расследование авиакатастрофы продолжается.