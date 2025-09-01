Саратовский губернатор посетил школу в Лысых Горах

В День знаний, 1 сентября, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин побывал в одной из школ в Лысогорском районе. Чиновник рассказал о поездке в личном Telegram-канале.

В МБОУ «СОШ № 2» р. п. Лысые горы за парты в 2025–2026 учебном году сели 400 учеников, 28 из них пошли в первый класс. Большей частью педагоги являются выпускниками школы. В учебном заведении работают кружки не только по гуманитарным специальностям, но и по робототехнике, 3D-моделированию, управлению БПЛА.

К 1 сентября в школе отремонтировали актовый и спортивный залы, во дворе поставили новую спортплощадку. Глава региона осмотрел здание и обсудил с руководством необходимые в дальнейшем изменения. Начать решили с обновления библиотеки — закупить новые книги и установить компьютеры.

«В целом все помещения стараются поддерживать в хорошем состоянии, хотя здания были построены более полувека назад. Есть некоторые вопросы по ремонту корпусов. В этом направлении будем стараться включить учреждение в различные программы»,— пообещал господин Бусаргин. Подготовку документов и проведение работ поручили региональному министерству образования.

Дарья Васенина