В Новосибирске задержали мужчину, жонглировавшего живым ежом на линейке

Жителя Новосибирска, жонглировавшего ежом на школьной линейке, доставили в отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня у гимназии «Горностай» в Академгородке. По информации Telegram-канала «Сообщество Академгородка», бородатый мужчина, одетый в черные плащ и шляпу, сначала жонглировал мячами и бросал их окружающим, чтобы вовлечь в игру. Затем он стал подбрасывать живого ежа, свернувшегося в клубок.

«1 сентября при подготовке к торжественной линейке в одной из школ Советского района мужчина 1991 года рождения, находившийся на территории образовательного учреждения, допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. На замечание инспектора по делам несовершеннолетних мужчина не отреагировал, применив при этом к сотруднику полиции физическую силу»,— рассказали в полиции.

Прибывший к гимназии экипаж патрульно-постовой службы задержал жонглера. На него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, максимальное наказание — арест до 15 суток) и доставили в райотдел. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщили в полиции.

Илья Николаев