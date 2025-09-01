Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о направлениях современного искусства, в том числе пост-интернет искусстве и биоарте.

Эксперты сайта ARTnews обозначили девять направлений или течений, которые определяют развитие современного искусства в XXI веке. Мы с вами дошли уже до третьего — это цифровая фотография.

Две музейные выставки 2010-х — «Океан образов: Новая фотография 2015» в MoMA и триеннале Международного центра фотографии 2013 года — ознаменовали институциональное признание когорты художников-фотографов, использующих цифровые технологии в своих работах. Использование цифровых инструментов редактирования изображений, таких как Photoshop, в фотоискусстве началось еще в 1990-х, в частности, в фотографиях Андреаса Гурски. Но к 2010-м годам растущее поколение художников, практикующих присвоение образов из средств массовой информации и даже эксперименты с ксероксами, обратилось к способам распространения, обмена, фрагментации и перепрофилирования изображений в интернете. Используя не только цифровое программное обеспечение, но и роботизированные камеры, iPad и другие современные устройства, эти люди открыли новую эру в фотографии.

Четвертое направление — пост-интернет искусство. Его концепция была проста — это «искусство, созданное после использования интернета». Будь то перенос элегантной эстетики Web 2.0 в офлайн или создание скульптур и видео, которые вызывают в воображении стоковую фотографию и Google Street View, художники, участвующие в этом неформальном движении, использовали много иронии. Знаковые работы словно наслаждались бессмыслицей, которая возникала, когда экранная жизнь проникала в повседневность, и для некоторых это стало камнем преткновения. Эта тенденция достигла своего апогея на Берлинской биеннале 2016 года, которую фактически решила судьбу движения — некоторые назвали его «скучным для общения».

Пятое направление — биоарт. Последняя волна биохудожников, чьи каноны и принципы были намечены на выставке «Симбионты» в Центре визуальных искусств MIT List 2022 года, показала, как, скажем, Агнешка Курант сотрудничает с термитами для создания скульптур. Я продолжу в следующих программах.

Дмитрий Буткевич