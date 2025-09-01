Директора детского сада приговорили к условному сроку за халатность

Кудымкарский суд вынес приговор директору детского сада в деревне Малая Серва. Женщину признали виновной в халатности, из-за которой был травмирован один из воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Несчастный случай в детском саду произошел в октябре 2024 года. На пятилетнего мальчика упал четырехсекционный шкаф для одежды, который был установлен без фиксации к полу или стене. Ребенок получил тяжелые травмы. По версии следствия, произошедший инцидент стал результатом пренебрежительного отношения руководства дошкольного учреждения к мерам безопасности.

Учитывая обстоятельства дела и наличие смягчающих обстоятельств, суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.