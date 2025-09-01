Самарская область находится в топ-10 регионов России по числу производителей школьных товаров

В топ-10 регионов по количеству производителей школьных товаров вошла Самарская область. В регионе 136 компании специализируются на производстве товаров и услуг для школьников. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

В министерстве отмечают, что 57 производителей выпускают канцтовары из пластика (пеналы, линейки, обложки), 36 — производят портфели и сумки. В регионе работают издатели книг и учебников, производители канцтоваров из бумаги (тетради, дневники, блокноты), производители приборов и аппаратуры для обучения (глобусы, интерактивные установки, химические наборы), а также производители пишущих принадлежностей и предприятия школьного питания.

Руфия Кутляева