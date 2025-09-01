«"Балтика" находится среди лидеров после семи туров»

Московское «Динамо» потерпело третье поражение со старта РПЛ. В седьмом туре команда Валерия Карпина уступила на выезде клубу «Динамо» из Махачкалы 0:1. У бело-голубых в активе всего две победы и, как итог, девятое место в турнирной таблице. Лидером остался «Краснодар». Встреча южан с ЦСКА в Москве завершилась вничью 1:1. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Матч ЦСКА и «Краснодара» показал, насколько качественные футболисты собраны в той и другой команде. Несмотря на то, что все осторожничали, южане и армейцы в первом тайме забили друг другу по два мяча, из которых арбитры засчитали только половину. Только, к сожалению, футбол быстро ушел на второй план, а на первый вышли арбитры со своими неоднозначными решениями. Судейских ошибок было много, но громкий скандал грянул во втором тайме, когда при счете 1:1 арбитр из Волгограда Рафаэль Шафеев удалил лидера южан Джона Кордобу, после чего команды едва не сошлись в рукопашную.

Красную карточку нападающий получил за то, что неудачно махнул ногой и попал по игроку ЦСКА Мойзесу. Мнения экспертов по этому эпизоду разошлись, но даже экс-армеец Игорь Корнеев не мог сдержать эмоций по поводу работы судейской бригады, причем не только в этой встрече: «Это просто позорище. Мне стыдно за судейский корпус. Я уже не говорю, что они просто испортили весь матч, который был достаточно интересный и складывался хорошо. Я, честно говоря, уже с этими трактовками не понимаю, настолько запутанно».

В итоге матч так и завершился вничью 1:1, но ответа на вопрос, кто сильнее в данный момент — ЦСКА или «Краснодар», болельщики не получили. После финального свистка ведущий телеканала «Матч Премьер» Дмитрий Дерунец даже обратился к арбитрам и главе судейского корпуса Милораду Мажичу: «Товарищи арбитры, уважаемый Милорад Мажич, происходящее в последних трех турах — настоящая катастрофа.

Сегодня судейство, на мой взгляд, убило классный матч ЦСКА—"Краснодар" и очень серьезно повлияло на ход этой встречи».

Несмотря на ничью, «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице, но всего на одно очко от южан отстают сразу три команды — ЦСКА, «Балтика» и «Локомотив». Да-да, «Балтика» находится среди лидеров после семи туров. Это кажется невероятным, но калининградский клуб не потерпел еще ни одного поражения. После гостевой победы над «Акроном» со счетом 2:0 обычно эмоциональный наставник «Балтики» Андрей Талалаев был спокоен: «Я могу сказать, что просто доволен ребятами. Дал им лишний выходной, что несвойственно нашему тренерскому штабу. Для них это праздник, потому что они определенный этап отработали очень хорошо».

Болельщики «Балтики» наверняка счастливы, ведь о таком старте они даже мечтать не могли. А вот поклонникам «Локомотива», напротив, тревожно. Уже второй раз подряд команда упускает победу на последних секундах. В этот раз железнодорожники, обыгрывая дома «Крылья Советов» 2:0, умудрились свести встречу вничью 2:2. Правда, здесь тоже на первый план вышел арбитр Сергей Карасев, который сначала отменил гол «Локо» в исполнении Николая Комличенко, а затем назначил пенальти в ворота хозяев на 96-й минуте.

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов с трудом сдерживался, чтобы не сказать в адрес судей несколько неприятных слов: «Я думал, что забитый мяч наш и счет 3:1 — это уже совершенно точка в этой игре, но, к сожалению, не засчитывается мяч и на 96-й минуте ставится 11-метровый. Сложно комментировать, чтобы не наговорить сейчас лишнего, поэтому надо немножко остыть».

В ближайшие две недели клубный футбол отойдет на второй план, и к разговору о странных судейских решениях мы вернемся только в середине сентября, а пока будем следить за матчами сборных. Российская команда под руководством Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи — в четверг в Москве на домашней арене «Спартака» с Иорданией, а в воскресенье на выезде с командой Катара.

Владимир Осипов