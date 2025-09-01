Гроза оставила без света большую часть Запорожской области

На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. При этом он отметил, что причиной были не обстрелы со стороны ВСУ, а погодные условия.

«Причиной стала грозовая активность, прошедшая по северной части региона», — заявил чиновник. Он признал местных жителей «отнестись с пониманием» и заверил, что специалисты уже выехали к местам предполагаемых повреждений оборудования для восстановительных работ.