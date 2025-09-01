В Волгограде восстановили право на выплаты по потере кормильца из-за ошибки СФР

В Волгограде суд восстановил право местной жительницы на получение страховой пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

39-летняя женщина получала пенсию и социальную выплату как человек, ухаживающий за ребенком до 14 лет. По закону эти выплаты положены только неработающим гражданам.

В октябре 2024 года выплаты ей внезапно прекратили. Социальный фонд России объяснил это тем, что она якобы устроилась на работу в коммерческую фирму.

Однако проверка показала, что женщина работала лишь непродолжительное время — с февраля по декабрь 2020 года. Затем компания обанкротилась и прекратила существование.

Работодатель не внес в электронную базу данные о том, что женщина уволилась. После ликвидации фирмы стало почти невозможно получить документы, подтверждающие это. Вины самой заявительницы в произошедшем нет.

Прокуратура Советского района Волгограда обратилась в суд. Целью иска было обязать Отделение Социального фонда возобновить выплаты пенсии и социального пособия.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь пенсию и выплаты женщине восстановят. Прокуратура продолжит контролировать исполнение решения суда.

Никита Маркелов