В Приангарье не состоялись торги по участку декоративного камня

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) признал несостоявшимися торги на право пользования участком недр «Ийское» в Тулунском районе Иркутской области, содержащем долериты (для получения высокодекоративного облицовочного камня).

Согласно материалам на портале ГИС «Торги», аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. Они принимались до 28 августа.

Месторождение предоставляется в пользование для разведки и добычи сроком на 20 лет. Запасы долеритов в нем оцениваются в 19,6 млн куб. м. Площадь участка — 0,37 кв. км. Начальная цена составляла 308 млн руб.

Лолита Белова