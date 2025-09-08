«Мы сразу почувствовали разительные перемены»

Заместитель главы по инвестициям и развитию городского округа Красноуфимск Юрий Борисов в интервью “Ъ” рассказал о влиянии запуска платного участка трассы М-12 на экономику города.

— Можно ли уже отследить конкретный экономический эффект для города от запуска платного участка М-12?

Юрий Борисов

Фото: Городской округ Красноуфимск

— Эффект многогранен. Безусловно, в период активного строительства дороги город столкнулся с определенными вызовами. Мы наблюдали отток части рабочей силы на строительство, что в какой-то момент создало дефицит кадров в ряде отраслей и ощутимо повлияло на локальный рынок труда. Однако параллельно городской бюджет получил значительные внеплановые доходы прежде всего в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Своевременная постановка на налоговый учет компаний-подрядчиков, занятых на строительстве М-12, обеспечила существенный рост налоговых поступлений.

НДФЛ — это практически основной бездотационный источник доходов для провинциальных городов. В Красноуфимске на его долю приходится порядка трети бюджета. Эти дополнительные доходы на протяжении двух лет позволили нам решить ряд давних городских проблем.

— На зарплаты в городе строительство как-то отразилось?

— Мы зафиксировали существенный рост средней заработной платы по городу, а в перспективе нас ждет создание новых рабочих мест. Теперь, когда трасса запущена, ее необходимо обслуживать — эти функции лягут в том числе на местные подрядные организации. Создание придорожной инфраструктуры: сервисных зон, комплексов — также предоставит рабочие места нашим жителям. Таким образом, мы наблюдаем классический мультипликативный эффект, который будет только нарастать.

Отдельный значительный эффект — это разгрузка городских дорог. На протяжении многих лет Красноуфимск страдал от высочайшей загруженности улиц, поскольку основной поток транзитного транспорта с трассы М-5 на направление Пермь—Екатеринбург проходил через город, по улице Интернациональная, которой вынуждены были пользоваться и жители. Альтернативных маршрутов не существовало.

Сейчас в результате комплексного приведения в нормативное состояние улиц Красноуфимска жители получили возможность использовать более удобные маршруты для передвижения. Поток транзитного транспорта сократился, произошла разгрузка основных транспортных магистралей.

— Возникали ли проблемы с большим количеством грузовой техники во время строительства?

— В период строительства по нашим улицам, не рассчитанным на такие нагрузки, круглосуточно двигались 40-тонные грузовики. Сейчас эта проблема решена.

Временные неудобства, возникшие на отдельных участках, были оперативно устранены. При поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера дорожная инфраструктура не только полностью восстановлена, но и приведена в лучшее состояние по сравнению с тем, что было до начала строительства.

За счет дополнительных доходов, поступивших в местный бюджет от строительства автобана М-12, нам удалось собственными силами провести масштабный ремонт дорог.

Была выполнена замена асфальтобетонного покрытия на многих городских улицах. Кроме того, благодаря рациональному перераспределению бюджетных средств мы существенно увеличили протяженность дорожной сети с качественным твердым покрытием.

Значительная часть горожан постоянно передвигается по маршруту Красноуфимск—Екатеринбург, здесь мы сразу почувствовали разительные перемены. Сократилось время в пути, а самое главное, и безопасность, и комфортность передвижения несравнимы с прошлым.

Красноуфимск, получивший современную логистическую связность, рассматривает автобан как ключевой фактор своего долгосрочного экономического и туристического развития. Ожидаем нарастающий эффект от новой инфраструктуры. Делаем ставку на планомерную работу и стратегические преобразования. Основные усилия сосредоточены на комплексном улучшении туристического кластера: развитии гостиничного сервиса, создании новых экскурсионных маршрутов и повышении общего уровня комфорта для гостей.

Интеграция в федеральную транспортную систему — это всегда возможность ускорить экономический рост. Мы понимаем, что динамика будет нарастать постепенно, по мере готовности самой территории принять увеличенный поток путешественников. Уверены, что в скором времени М-12 станет для Красноуфимска не просто дорогой, а реальным катализатором развития, открывающим новые возможности для туризма, малого бизнеса и инвестиций в смежные отрасли.

Беседовал Иван Буранов