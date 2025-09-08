Что в «Автодоре» говорят про разбитые дороги в районе строительства М-12

Проектной документацией на строительство 1-го этапа М-12 на территории Республики Башкортостан предусмотрено восстановление части используемых региональных и муниципальных дорог протяженностью около 25 км. В настоящее время ведутся работы по восстановлению, планируется закончить до ноября 2025 года.

Проектная документация на восстановление оставшейся части автодорог, используемых при строительстве, требующих незамедлительного восстановления, общей протяженностью 47 км находится на стадии разработки. После окончания разработки документация будет направлена на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Окончательный перечень дорог и сроки восстановления будут утверждены после решения вопроса об источнике финансирования.

Проектная документация на восстановление региональных и муниципальных автомобильных дорог Пермского края, используемых при строительстве, требующих незамедлительного восстановления, общей протяженностью около 31 км находится на стадии разработки. После окончания разработки документация будет направлена на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в ближайшее время. Окончательный перечень дорог и сроки восстановления будут утверждены после решения вопроса финансирования.

Проектная документация на восстановление региональных и муниципальных автомобильных дорог Свердловской области, используемых при строительстве, требующих незамедлительного восстановления, общей протяженностью около 45 км находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Окончательный перечень дорог и сроки восстановления будут утверждены после решения вопроса об источнике финансирования.