В Березниках снова пытаются найти подрядчика для строительства кладбища

МКУ «Служба благоустройства города Березники» повторно объявило конкурс на выполнение работ по первому этапу строительства нового кладбища. Первым на это обратил внимание ««Новый компаньон».

Объект будет расположен западнее пересечения автодороги Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина. Кладбище будет рассчитано на 31 тыс. захоронений и включать 18 кварталов. Общая площадь захоронений составит 196 474 кв. м.

Как указано в техническом задании, первый этап включает в себя строительство нескольких участков кладбища с подъездными дорогами, установку ограждения кладбища и озеленение территории в рамках устраиваемых участков, работы по установке накопительной дренажной емкости. Максимальная цена контракта составляет 223,8 млн руб.

Конкурс по отбору подрядчика для строительства кладбища уже объявлялся в июле этого года, но на торги не было подано ни одной заявки.