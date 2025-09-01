Выставка редких мотоциклов «ИЖ» пройдет в Ижевске

Выставка редких и раритетных мотоциклов ижевского производства пройдет 6 сентября с 13:00 до 15:00 у Национального музея Удмуртии, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На выставке байкеры будут соревноваться в пяти конкурсных номинациях. Также будут представлены интерактивные стенды, на которых можно ознакомиться с устройством мотоциклов.