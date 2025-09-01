Лукашенко поддержал идею Си Цзиньпина по «глобальному управлению»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате «ШОС плюс» в Китае поддержал высказанную главой КНР Си Цзиньпином инициативу по «глобальному управлению». По его словам, такая «инициатива основана исключительно на равноправии и справедливости», которых «не хватает в развитии международных отношений».

Си Цзиньпин обозначил пять аспектов «глобального управления», отмечает «БелТА». Это суверенное равенство всех стран, соблюдение международного права, поддержание авторитета ООН, внедрение человекоцентричного подхода, а также укрепление комплексных систем планирования и мобилизация ресурсов разных сторон в целях достижения более ощутимых результатов.

«Мы полностью и всецело в Беларуси поддерживаем вашу инициативу», — заявил Александр Лукашенко. Он добавил, что Си Цзиньпин обозначил «ключевые принципы», на основании которых возможно «решить реальные проблемы стран и народов». Белорусский лидер уточнил, что речь идет про «суверенное равенство, примат международного права, многосторонность».

Также Александр Лукашенко высказал мнение, что мировая многополярность «уже и не стучится в двери», «она уже пришла». По его словам, это подтверждает проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества.