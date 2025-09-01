На инвестфоруме в Сибае подпишут соглашения на 412 млн рублей

Министерство торговли и услуг Башкирии в рамках VII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2025», который состоится 4-6 сентября в Сибае, планирует заключить три соглашения о сотрудничестве с общим объемом инвестиций 412 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Самым масштабным будет соглашение с ООО «Авангардстрой» о строительстве центра бытового обслуживания в Уфе. Инвестор планирует вложить в проект 317 млн руб.

С ООО «Башмаркет» планируется заключить соглашение о намерениях по строительству многофункционального комплекса площадью 960 кв. м в Абзелиловском районе. Компания инвестирует в проект 30 млн руб. На первом этаже здания будет размещено кафе и торговые площади, на втором — магазин строительных материалов. Проект был представлен на «инвестиционном часе» в правительстве республики в начале августа.

ООО «Таналыково» намерено построить объект туристической инфраструктуры в Баймакском районе. Инвестор намерен вложить в проект 65 млн руб.

ООО «Авангардстрой» зарегистрировано в Уфе в апреле этого года. Принадлежит Ирине Юдиной. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

ООО «Башмаркет» зарегистрировано в селе Аскарово в августе 2022 года. Владельцем является Лилия Гаскарова. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Финансовую отчетность «Башмаркет» не публикует.

ООО «Таналыково» зарегистрировано в Баймаке в июле этого года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владелец — Камила Каримова.

Майя Иванова