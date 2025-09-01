Лидеры немецких фракций ХДС/ХСС и СДПГ прибыли с визитом на Украину

Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш прибыли с необъявленным визитом на Украину. Блок ХДСС/ХСС и СДПГ — партнеры по правящей коалиции.

Как сообщил Tagesschau, на вокзале немецких политиков встретил посол Германии в Киеве Мартин Йегер. По данным издания, стороны планируют обсудить с украинскими властями дальнейшую помощь Украине и пути урегулирования конфликта с Россией.

Йенс Шпан и Маттиас Мирш в разговоре с журналистами заявили о необходимости обеспечить гарантии безопасности Украины в будущем мирно соглашении в первую очередь — усилив украинскую армию. Также председатели парламентских фракций рассказали об обсуждении Европой возможных вариантов усиления санкционного давления на Россию.

Лусине Баласян