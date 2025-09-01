Германия фиксирует отток поляков впервые за 25 лет

Впервые с момента падения Берлинской стены из Германии выехало больше граждан Польши, чем въехало. Как показывают данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), в 2024 году в страну прибыло 76,3 тыс. поляков, а выехало на 12 тыс. больше — 88,4 тыс.

В числе причин изменения тенденции эксперты, опрошенные The Times, называют экономический спад в Германии на фоне динамичного развития Польши, разочарование в немецкой бюрократии, недовольство высокомерием немцев, а также привлекательность условий программы репатриации, реализуемой польскими властями.

Газета напоминает, что, если в 2004 году средняя годовая зарплата в Германии составляла €30 тыс., а в Польше всего €6 тыс., сейчас ситуация изменилась — €48 тыс. против €25 тыс. И, как отмечает The Times, в настоящее время квалифицированный рабочий в Варшаве получает ненамного меньше, чем он мог бы заработать в Берлине, а расходы на жилье, продукты и уход за ребенком в Польше по-прежнему ниже, чем в Германии.

Алена Миклашевская