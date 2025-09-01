Санаторий в Кисловодске выиграл спор с администрацией об аренде 1,5 га земли

Арбитражный суд Ставропольского края признал незаконным отказ комитета имущественных отношений администрации Кисловодска предоставить ООО «Санаторий Радуга» в аренду земельный участок для эксплуатации принадлежащего компании овощехранилища. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа утвердил это решение, сообщается в картотеке дела.

Компания обратилась в суд с требованием отменить решение комитета от 28 июля 2021 года. Санаторий просил предоставить ему земельный участок площадью 15,7 тыс. кв. м без торгов для использования овощехранилища площадью 89,5 квадратных метра, расположенного на улице Желябова — Клары Цеткин в Кисловодске.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Санаторий Радуга» зарегистрировано в 2002 году в Кисловодске. Компания занимается деятельностью санаторно-курортных организаций. Уставный капитал общества — 35 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 590 тыс. руб.

Комитет отказал в предоставлении участка, сославшись на наличие в реестре недвижимости непогашенной записи о договоре аренды от 3 августа 2001 года. По этому договору землю арендовало ДОАО «Ставропольэнерго», которое впоследствии прекратило деятельность путем реорганизации.

В своем решении комитет указал, что не является правопреемником ликвидированного в 2004 году Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Кисловодска, который выступал арендодателем по старому договору. Чиновники заявили, что заключение нового договора без погашения предыдущей записи невозможно.

Суд установил, что овощехранилище первоначально принадлежало Ставропольскому краю. В мае 2000 года край передал его ДОАО «Ставропольэнерго» в счет погашения долгов за электроэнергию. В 2002 году энергетическая компания создала ОАО «Санаторий Каскад-2» и передала ему овощехранилище. В 2005 году ООО «СтавГранд» купило акции санатория, который впоследствии стал называться ООО «Санаторий Радуга».

20 июля 2021 года компания обратилась в комитет за оформлением аренды как собственник объекта недвижимости, что дает право на получение земельного участка без торгов согласно Земельному кодексу.

Арбитражный суд счел требования санатория обоснованными и удовлетворил иск полностью.

Тат Гаспарян