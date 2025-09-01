Реконструкция парка «Березовая роща» в Ижевске обойдется в 700 млн рублей

В Индустриальном районе Ижевска стартовали работы по реконструкции и благоустройству парка «Березовая роща», общая стоимость проекта превысит 700 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города. Работы должны быть завершены осенью 2026 года. Проект финансируется из бюджета региона и за счет инвесторов.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Подрядчик уже приступил к обустройству оснований для установки торговых павильонов, кафе, раздевалок для спортсменов, библиотеки, беседок и общественного туалета. В этом году планируется вырубка аварийных деревьев и прокладка инженерных коммуникаций. В следующем году будет завершено обустройство стадиона с искусственным покрытием и пешеходных дорожек.

Парк будет разделен на четыре зоны: спортивную, детскую, зону тихого отдыха и центральную аллею с павильонами. В рамках проекта предусмотрено создание футбольного поля, катка, баскетбольных и волейбольных площадок, а также веревочного парка для детей.

Напомним, в мае в парке «Березовая роща» высадили новые деревья и декоративные кустарники, установили среди прочего детские комплексы, перголу с качелями, скамейки и урны, а также обустроили газоны, велодорожки и уличное освещение.