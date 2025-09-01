Саммит ШОС. Заявления Путина, Си и Моди
Путин, Си и Моди обсудили проблемы глобального управления и безопасности
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине проходит саммит стран-участниц ШОС. С заявлениями выступили лидеры крупнейших государств организации — России, Китая и Индии. О чем говорили Путин, Си и Моди — в подборке «Ъ».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС
Фото: Reuters
Владимир Путин (Россия)
- Обозначил конфликт с Украиной как «ответ на государственный переворот» в Киеве и расширение НАТО, а не «вторжение».
- Уточнил, что мир придет лишь после прекращения расширения НАТО и осуществления договоренности с Трампом в Аляске.
- Заявил, что альтернатива «западному порядку» — ШОС, который восстанавливает «подлинный мультилатерализм» и предлагает расчеты в национальных валютах.
- Отметил важность альянса с Китаем и Индией: «они — ключ к глобальному многополярному миру».
- Лично пообщался с Си и Моди, шли рука об руку к залу заседаний.
Си Цзиньпин (Китай)
- Призвал противостоять «менталитету Холодной войны» и «гегемонии».
- Анонсировал создание Банка развития ШОС и пообещал $280 млн в виде грантов и $1.4 млрд в виде кредитов для стран-участниц.
- Акцентировал необходимость равноправной мультиполярности, экономической глобализации и справедливого управления миром.
- Призвал использовать «мегарынок» ШОС для роста торговли и инвестиций.
- Говорил о «драконе и слоне»: об укреплении отношений с Индией как с партнером, а не соперником.
Нарендра Моди (Индия)
- На двусторонней встрече с Путиным призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине.
- Акцентировал, что Китай и Индия — партнеры, и призвал восстановить доверие и усилить взаимовыгодное сотрудничество.
- Призвал к единству в борьбе против терроризма и отказу от двойных стандартов.